Reicht es für Gastronomie und Hotellerie, um die klaffende Lücke bei Mitarbeitern zu füllen, an Gehalts- und Arbeitszeitschrauben zu drehen?

STEFAN NUNGESSER: Zeitgemäße Führungs- und Lernkultur erreicht man nicht mit einer Lohnerhöhung, dazu braucht es mehr. Das zwingt zur Veränderung der persönlichen Herangehensweise der Unternehmer. Die größere Baustelle ist es, deren Haltung zu verändern. Es ist ja so, dass viele über die Erwartungen der jungen Mitarbeiter jammern. Bei den Gästen fragt man sich das in der Regel nicht.