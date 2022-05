Wie ist die aktuelle Situation in westlichen Ländern?

ANTWORT: Offenbar hat sich der Erreger bereits längere Zeit unbemerkt in mehreren westlichen Ländern ausgebreitet, bis Freitag waren dann bereits zahlreiche Nachweise aus Europa und Nordamerika bekannt, darunter aus Großbritannien, Spanien, Portugal, Italien sowie Deutschland und Schweden, das die seltene Viruserkrankung als für die Allgemeinheit gefährlich eingestuft hat. In Österreich wurde bisher ein Fall in Wien registriert. Allerdings ist im Zuge der gestiegenen Aufmerksamkeit mit weiteren Nachweisen zu rechnen, wohl auch in anderen Regionen der Welt.