Im TV läuft "Der dritte Mann" in Dauerschleife. Daneben leuchtet ein Globus. An der Decke dreht sich die Diskokugel um die eigene Achse. Und vor den Fenstern zieht das sommerliche Panorama Wiens vorbei. "Room with a view": Willkommen im Waggon 28 des Wiener Riesenrads, das zum 125. Geburtstags des Wahrzeichens zu einem Hotelzimmer umfunktioniert wurde. Auf 11 Quadratmetern kann man hier bis zu 64,75 Meter über dem Boden schweben. Mit 2,7 km/h zieht die Welt an einem vorbei. Keine Angst, auch für nächtliche Pinkelpausen ist gesorgt. Die Fahrerkabine ist 24 Stunden besetzt. Mit einem Walkie-Talkie müssen die glücklichen Gewinner schlicht an die "Bodenstation" funken.