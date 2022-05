Bund stockt Mittel für Kinderbetreuung auf, Kopftuchverbot fällt

In Bregenz dürften Bund und Länder am Freitag dem Vernehmen nach eine "Kindergartenmilliarde" präsentieren. Gemeint sind 200 statt bisher 142,5 Millionen Euro pro Jahr, die großteils in den Ausbau des Betreuungsangebots fließen sollen.