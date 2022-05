Es ist wieder so weit. Bäume, Straßenlaternen, Gerüste, und Fassaden – so weit das Auge reicht, schmücken Parteiflaggen und Plakate mit Politikerporträts die Landschaft. Vermischt mit allgegenwärtigen Ruinen und Einschusslöchern birgt die Szene etwas von ewiger Wiederkehr des Gleichen. Und doch, etwas ist anders: mehr als sonst wirken die Loyalitätssymbole auferlegt. Nur wenige Balkone sind in Parteifarben geschmückt, kaum ein Geschäft stellt die Zugehörigkeit in die Auslage.