Das letzte gemeinsame Foto ist lange her. Als SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner und Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil im Juli des vergangenen Jahres einen gemeinsamen öffentlichen Termin in Kärnten wahrnahmen, war die Stimmung so unterkühlt, dass nicht einmal ein Erinnerungsfoto entstand. Andere Möglichkeiten ließ Doskozil verstreichen - weder bei der SPÖ-Klausur im Jänner noch bei Rendi-Wagners großer Grundsatzrede im März noch beim Aufmarsch am 1. Mai war er zugegen. Am Samstag wird sich das aber ändern.

Pamela Rendi-Wagner ist nämlich als Ehrengast beim Landesparteitag der burgenländischen SPÖ in Oberwart geladen - und hat die Einladung angenommen. Im Mittelpunkt soll aber Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil stehen. Er wird in Oberwart zum zweiten Mal nach 2018 zum Landesparteivorsitzenden gekürt, damals trat er mit 98,4 Prozent der Stimmen die Nachfolge von Hans Niessl an. Gleichzeitig erfolgt mit dem Parteitag auch der Startschuss zum Wahlkampf für die Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen am 2. Oktober.

Wir übertragen live am 9:00 Uhr

Erwartet werden rund 1.500 Funktionäre sowie die 171 Spitzenkandidaten für die Kommunalwahlen. Als Ehrengäste geladen sind Bundesparteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner, der ehemalige Bundeskanzler Christian Kern und der frühere Vizekanzler Hannes Androsch (beide SPÖ). Neben Doskozil werden auch seine - von vier auf sieben erweiterten - Stellvertreter gewählt. Im Amt bleiben Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf und Landtagspräsidentin Verena Dunst, neu hinzu kommen die Landesräte Heinrich Dorner und Leonhard Schneemann, Landesrätin Daniela Winkler sowie die beiden Landtagsabgeordneten Dieter Posch und Ewald Schnecker.