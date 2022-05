Erste Flugversuche, ein Windstoß – und schon ist es passiert: Jungvögel plumpsen aus dem Nest, wie es in diesen Frühlingswochen häufig zu beobachten ist. Vogelfreunde befürchten, dass diese noch nicht flugfähigen Piepmatze verhungern könnten. Diese Sorge ist aber unbegründet: Grundsätzlich gibt es keine verlassenen Jungvögel. Es ist ganz natürlich, dass sie sich in einem Entwicklungsstadium vom Nest entfernen, in dem sie noch nicht voll flugtauglich sind.