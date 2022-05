Spätestens seit dem Großen Preis von Miami ist es fix: Fernando Alonso und die steirische Servus-TV-Moderatorin Andrea Schlager sind ein Paar. Der Superstar postete mehrere gemeinsame Bilder, zuletzt auch beim Besuch eines Basketballspiels.

Für Alpine und Alonso läuft es sportlich in dieser Saison zwar noch nicht perfekt nach Wunsch, sein privates Glück dürfte er aber gefunden haben. Die Beziehung zu der Steirerin sorgt für viel Aufmerksamkeit in der Formel 1.

Abseits der Strecke gibt es vor allem am Fußballplatz Beziehungen zwischen TV-Moderatorinnen und Profikickern – auch in Österreich. So ist Kimberly Budinsky von Sky seit Jahren mit Ried-Schlussmann Christoph Haas liiert.

Das Paar plant bereits die Hochzeit und zeigt sich auf den sozialen Netzwerken des Öfteren schwer verliebt.

Sie sind zwar aktuell nicht mehr zusammen, trotzdem bleibt die Beziehung zwischen Torhüter-Legende Iker Casillas und der TV-Moderatorin Sara Carbonero auch außerhalb Spaniens nicht vergessen. Grund dafür ist das legendäre Interview nach dem WM-Titel 2010, als der spanische Schlussmann seiner Herzdame einen Kuss aufdrückte und so für Schlagzeilen auf der ganzen Welt sorgte.

Das Paar war von 2016 bis 2021 sogar verheiratet. Gemeinsam hat man zwei Söhne. Nach zwölf Jahren endete die Beziehung im vergangenen Jahr.

Noch ziemlich frisch verliebt ist Tennis-Superstar Alexander Zverev und die Moderatorin und Influencerin Sophia Thomalla. Erst im Oktober 2021 wurde die Beziehung öffentlich, was für großes Aufsehen sorgte. Seither gibt es zahlreiche gemeinsame Bilder und Besuche bei den Auftritten ihres Angebeteten.

Ebenfalls sehr aktiv auf Social Media zeigt sich VFL-Bochum-Stürmer Simon Zoller mit seiner Frau Laura Wontorra. Die 33-Jährige ist ein bekanntes Gesicht im deutschen Sportfernsehen, war schon bei Sky, RTL und Sport1, ehe sie zu DAZN wechselte.

Die glühende Anhängerin von Werder Bremen lernte Zoller auch bei ihrer Arbeit kennen.