Unspektakulär wirkt der Ist-Zustand der Shoppingcenter in Österreich nur auf den ersten Blick. Alle zwei Jahre wird er von der auf Handelsflächen spezialisierten Beratungsagentur "Standort + Markt" (S+M) erhoben, am Dienstag gingen die Autoren des jüngsten Reports, Hannes Lindner und Roman Schwarzenecker, mit den ersten Zahlen seit Ausbruch der Coronapandemie und dem rasanten Anstieg der Inflation an die Öffentlichkeit.