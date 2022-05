UNO-Generalsekretär Antonio Guterres besucht von Mittwoch bis Freitag Österreich. Anlass ist das Frühjahrstreffen des höchsten Koordinations- und Strategiegremiums der Vereinten Nationen, das unter der Leitung von Guterres am UNO-Sitz in Wien stattfindet. Während des Besuches sind am Mittwoch Arbeitsgespräche mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Bundeskanzler Karl Nehammer, Außenminister Alexander Schallenberg und Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka vorgesehen.

Sehen Sie hier die Pressekonferenz mit UNO-Generalsekretär Guterres, Bundeskanzler Nehammer und Außenminister Schallenberg ab 14.25 Uhr:

Im Fokus der Gespräche sollen laut einer Aussendung der Präsidentschaftskanzlei der Krieg in der Ukraine und dessen internationale Auswirkungen stehen. Maßnahmen und Strategien im Kampf gegen den Klimawandel werden ebenso besprochen. Am Mittwochnachmittag nehmen der UNO-Generalsekretär und der Bundespräsident an einer Diskussionsveranstaltung an der TU Wien zum Thema Energiewende teil. Dabei wird es einen Besuch des Plus-Energie-Bürogebäudes und ein Treffen mit Schülern und Studenten geben.