Als nach den ersten Bildern aus der Ukraine die Diskussion aufflammte, was die österreichische Neutralität konkret bedeutet und ob sie noch zeitgemäß ist, reagierten der Bundeskanzler und die Chefin der größten Oppositionspartei umgehend: Über die Neutralität gebe es nichts zu reden. Nun, man kann auch in Zeiten, in denen die europäische Friedensordnung kollabiert, dieser Ansicht sein. Vernünftig ist es aber nicht.