Bald sollen bis zu 40 Wasserstoff-Busse durch Kärnten fahren

Kärntner Wasserstoff-Pionierprojekt "H2 Carinthia" soll heuer in der Realität ankommen. Ab Herbst in Villach von Infineon erzeugter grüner Wasserstoff wird gereinigt und zum Betrieb von Wasserstoffbussen eingesetzt. In Villach entsteht bis 2024 Wasserstoff-Tankstelle. Vorher behilft man sich mit Übergangslösungen.