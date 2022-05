1 Neurodermitis ist eine der häufigsten Hauterkrankungen überhaupt. Aber worum handelt es sich dabei genau?

Die Neurodermitis, häufig auch atopische Dermatitis genannt, ist eine entzündliche Hauterkrankung, die nicht ansteckend, aber sehr weit verbreitet ist. In Österreich leiden etwa zehn bis 15 Prozent der Kinder an Neurodermitis, aber auch Erwachsene können betroffen sein, in Österreich handelt es sich um etwa fünf bis zehn Prozent. Bei 80 Prozent der Betroffenen tritt die Neurodermitis innerhalb der ersten fünf Lebensjahre auf. Die Erkrankung verläuft schubweise und äußert sich durch Juckreiz, der die Lebensqualität äußerst stark beeinflussen kann, ebenso wie durch unterschiedlich stark ausgeprägten Hautausschlag bzw. Ekzeme.