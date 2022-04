"Es ist sehr einfach", rekapituliert Robert Cech. Eine Stunde führt der Manager durch das Amazon-Verteilzentrum in Wien-Liesing und erklärt den Weg der Pakete – von der Bestellung bis zur Zustellung an Kunden. Letztere macht der Online-Händler immer öfter selbst: Im Großraum Wien betreibt Amazon drei Verteilzentren, in Klagenfurt ist eines in Bau. "Der Bedarf weiterer Verteilzentren ist gegeben", sagt Sprecher Steffen Adler. Für den Raum Graz sei man mit Premstätten im Gespräch, fix sei aber noch nichts. Das ursprünglich geplante Projekt im Grazer Süden ist ja geplatzt. Im Visier hat Amazon auch Dornbirn, Berichte zu Linz-Land bestätigt das Unternehmen indes nicht.