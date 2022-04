Von Westen her steigt der Luftdruck laut Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (Zamg) am morgigen Donnerstag deutlich an, es kommt zu einer Wetterstabilisierung. In der Steiermark und in Kärnten scheint somit häufig die Sonne, wenngleich es nicht ungetrübt sein wird.

Anfangs halten sich speziell entlang der Berge im Norden Restwolken, am Nachmittag bilden sich dann überall Quellwolken. Für Regenschauer reicht es aber kaum. Nach einem frischen Tagesbeginn wird es tagsüber zwar etwas milder als zuletzt, es weht dabei aber teils spürbarer Wind aus Nord. Frühtemperaturen 1 bis 6 Grad, Tageshöchstwerte 15 bis 19 Grad.

Die Ausläufer einer Hochdruckzone reichen am Freitag weiter nach Österreich herein. Überwiegend sonnig geht es durch den Tag, auch wenn sich tagsüber wieder einige Quellwolken bilden werden, vor allem in der Osthälfte. Für Regenschauer dürfte es aber auch im Bergland nicht reichen. Es bleibt überwiegend windschwach, die Hauptwindrichtung schwankt zwischen Nordwest und Nordost. Die Frühtemperaturen werden ein bis neun Grad betragen, die Tageshöchsttemperaturen für die Steiermark 14 bis 21 Grad. In Kärnten sind bis zu 20 Grad möglich, was laut Zamg-Experten exakt der Jahreszeit entspricht. Am wärmsten wird es allerdings in Tirol und Vorarlberg.

Auch am Samstag setzt sich in Unterkärnten das sonnige Wetter weiter fort. Im Westen ziehen im Tagesverlauf hingegen allmählich ausgedehnte Wolken auf. Es dürfte aber bis zum Abend trocken bleiben. Die Tageshöchstwerte liegen bei 15 bis 20 Grad.

In der westlichen Obersteiermark muss dann am Nachmittag mit Wolken und Schauern gerechnet werden. Im Osten und Südosten bleibt es trocken. Höchstwerte bis zu 20 Grad.

Der Sonntag ist es wieder deutlich kühler als zuletzt: Der Tag bringt aus heutiger Sicht viele Wolken und im Tagesverlauf muss man in Oberkärnten auch mit einzelnen Regenschauern rechnen. Nach Osten zu dürfte es hingegen vielfach trocken bleiben. Mit Höchstwerten zwischen 12 und 16 Grad. In der Steiermark ist es noch ein wenig freundlicher, es sind maximal 18 Grad möglich.