Der US-amerikanische Elektroautomobil- und Energiekonzern Tesla ist in Österreich auf Expansionskur und baut seine landesweite Infrastruktur in den Bereichen Service, Vertrieb und Ladenetzwerk weiter aus. Am Mittwoch hat Tesla den Vertriebs- und Servicestandort Thaur bei Innsbruck eröffnet. Laut einer Presseaussendung werden die Möglichkeiten weiterer Niederlassungen im Westen Österreichs gegenwärtig sondiert.