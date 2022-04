Steirerball in Wien muss kurzfristig abgesagt werden

Weil das Interesse an Ballkarten sehr zu wünschen übrig ließ, ist der Steirerball, der Mitte Mai im Rathaus in Wien über die Bühne gehen sollte, abgesagt worden. Termin-Kollision mit dem ÖVP-Bundesparteitag in Graz nun vom Tisch.