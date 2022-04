"1684 days behind bars" (1684 Tage hinter Gittern). So liest man heute auf der Homepage namens "Free Osman Kavala", die Freunde für den Inhaftierten eingerichtet haben. Geht es nach der offiziellen Türkei, soll der Zähler weiterlaufen bis zu seinem Tod. Denn der Philanthrop, Kulturmäzen und Menschenrechtsaktivist, schon seit Oktober 2017 in Untersuchungshaft, wurde nun wegen Umsturzversuches zu lebenslanger Isolationshaft ohne Möglichkeit der Bewährung verurteilt. Er wurde schuldig gesprochen, die Gezi-Aufstände, die sich 2013 gegen die autoritäre Politik der Regierung gerichtet hatten, organisiert zu haben.