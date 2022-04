Die Antwort auf die Frage, ob das Land Kärnten den Flughafen zurückkauft oder nicht, hängt nach wie vor in der Luft. Nach fast acht Stunden, kurz vor Mitternacht, wurde am Dienstag die Aufsichtsratssitzung der Kärntner Beteiligungsverwaltung (KBV) unterbrochen. Die Landesgesellschaft hält 20,08 Prozent der Anteile am mehrheitlich privatisierten Airport. Der 2018 abgeschlossene Beteiligungsvertrag eröffnet diese Möglichkeit, sofern die Zahl der Passagiere in einem Jahr unter 100.000 sinkt. Dies war in den Jahren 2020 und 2021 der Fall. Eigentümer Lilihill argumentiert diese Entwicklung mit "höherer Gewalt" infolge der Pandemie.