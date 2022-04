Beatrice Egli (33) ist einer der großen Stars der Schlagerszene. Seit vergangenem Samstag hat die immer gut gelaunte Schweizerin auch ihre eigene Musikshow.

Die 33-Jährige, die die zehnte Staffel der RTL-Show "Deutschland sucht den Superstar" gewinnen konnte, begrüßte in Berlin Semino Rossi (59), Francine Jordi (44), Stefan Mross (46) und Kerstin Ott (40). Einer durfte bei all der guten Laune nicht fehlen: Der steirische Volks-Rock-'n'-Roller Andreas Gabalier (37) – für diesen gab es von der bis über beide Ohren strahlenden Beatrice einen überschwänglichen Empfang mit Umarmung und "Kuss" – und seine neue Single "Ein neuer Anfang".

Egli konnte sich beim Auftritt Gabaliers kaum halten und stürmte auf ihren Stargast mit den Worten "Du bist da!" los. Gabalier arbeitet gerade an seinem neuen Album und hatte sich für die Show extra Zeit genommen, was für die Freudensprünge von Egli auch der ausschlaggebende Grund gewesen sein mag. Und dann sang der in Friesach geborene Grazer seinen Hit "Hulapalu" – das Publikum hielt sich da schon lange nicht mehr auf den Sitzen und beklatschte einen sichtlich gut gelaunten und entspannten Gabalier.

Rossi, Jordi und all die anderen Schlagerstars kamen klatschend auf die Bühne und Egli verabschiedete ihre Gäste: "Ich habe diesen Abend so genossen (...) Danke meine lieben Kollegen und Kolleginnen für eure Musik, für eure Nähe und eure Geschichten."