Long Covid ist als Folgeerkrankung einer Infektion mit Sars-CoV-2 bekannt. Aktuelle Forschungsergebnisse gehen davon aus, dass etwa zehn Prozent all jener, die eine Covid-19-Erkrankung durchgemacht haben, an diesen Langzeitfolgen leiden. Doch auch abseits von Long Covid greift das Virus Bereiche im gesamten Körper an und kann so Ursache für gesundheitliche Beschwerden sowie Schäden sein.