Was in Vorarlberg jahrelang als offenes Geheimnis galt, hat sich nun zu einem handfesten Skandal ausgeweitet, in dem sich die ÖVP immer mehr zu verstricken scheint. Es geht um Inserate des Vorarlberger Wirtschaftsbundes in der hauseigenen Zeitung "Vorarlberger Wirtschaft". Diese sollen nicht rechtmäßig versteuert worden sein, was auch ein Prüfbericht des Finanzamtes bescheinigt. 1,2 Millionen Euro an Nachzahlung könnten fällig werden, zudem drohen Strafzahlungen. Unternehmen im Ländle sollen außerdem dazu gedrängt worden sein, in der Zeitung zu inserieren.