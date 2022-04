"Es war großartig mit ihr zusammen zu sein. Es war einfach nett sie zu sehen. Und sie ist in Hochform.“ Das sagte Prinz Harry (37) nachdem er gemeinsam mit seiner Frau Meghan (40) vor wenigen Tagen seine Großmutter Queen Elizabeth II. besucht hatte.

Das Treffen fand auf Schloss Windsor statt und war vorher nicht angekündigt worden – das Ehepaar weilte das vergangene Wochenende in Den Haag, wo die von Harry initiierten „Invictus Games“ stattfanden. Seine Großmutter, die am Donnerstag, 21. April, ihren 96. Geburtstag feiert, musste in letzter Zeit kürzertreten. Audienzen gab die Monarchin zwischenzeitlich via Video-Konferenz. Den heutigen Tag will sie auf ihrem Landsitz in Sandringham verbringen - privat und in einem kleinen Kreis.

Der Geburtstag der Queen wird aber traditionellerweise erst im Juni groß gefeiert: Mit der Parade „Trooping the Colour“ in London.

Dieses Jahr ist gleichzeitig das 70. Thronjubiläum ihrer Majestät. Harry und Meghan, die mit ihren Kindern in den USA leben, sollen für die Feierlichkeiten auch eine Einladung erhalten haben. Die junge Familie hat sich mit den Kindern Archie (2) und Lilibet (10 Monate) in Santa Barbara gut einleben können und war auch nicht zur Gedenkfeier für den vor einem Jahr verstorbenen Prinz Philip gekommen.

Die Frage für England und den Rest der Welt bleibt daher: Wird Harry anreisen? Jedenfalls ist fraglich, ob er dafür Polizeischutz bekäme – den verwehrt ihm nämlich das Innenministerium.