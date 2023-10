Zu einem Diebstahl der besonderen Art dürfte es kürzlich am Brenntenkogel - nahe des großen Sonnsteins in Ebensee - gekommen sein. Das Gipfelkreuz steht nicht mehr an seiner angestammten Stelle, wie die "Oberösterreichischen Nachrichten" berichten.

Warum das Kreuz entfernt wurde, kann sich Thomas Hüttner nicht erklären. Hüttner hatte das Gipfelkreuz vor etwas mehr als drei Jahren seiner Großmutter zum 100. Geburtstag gewidmet. Rosina Steiner ist damit die älteste Bürgerin von Ebensee und wohnt genau unterhalb des Berges. Er wollte ihr damit seine Liebe und Dankbarkeit zum Ausdruck bringen.

So löblich seine Widmung des Kreuzes auch war, sie wurde nicht von allen gutgeheißen. Im Gipfelbuch fanden sich ein paar abschätzige Kommentare darüber, warum ein Gmundner in Ebensee ein Kreuz auf einem Berg aufgestellt hatte.