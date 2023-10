Ab 2035 gibt es in der EU ein Verbot für Neuwagen mit Verbrenner-Motor. Ältere Autos dürfen dann aber weiter durch die Straßen kurven. Doch nicht in Schwedens Hauptstadt. In Stockholm ist man nämlich strikter und viel schneller als die Staatengemeinschaft.

Vier Hauptstraßen betroffen

Ab 31. Dezember 2024 dürfen keine Autos mit Benzin- oder Dieselmotoren mehr in der schwedischen Hauptstadt fahren. Darauf hat sich die rot-rot-grüne Verwaltung verständigt.

In den vier Hauptstraßen Kungsgatan, Birger Jarlsgatan, Hamngatan und Sveavägen wird eine Umweltzone der Klasse drei eingeführt. In dieser Zone sind dann nur noch Elektroautos erlaubt. Das kaum bewohnte Gebiet wird zumeist von Lieferfahrzeugen befahren, viele Teile der Zone sind ohnehin bereits eine Fußgängerzone.

Ausnahmen gibt es für Pflege- und Sicherheitsdienste, die Polizei und Rettungswagen. Der Stockholmer Stadtplaner Alexander Ståhle schreibt auf "X" von einer "Weltpremiere". Stockholm könnte nun für weitere Städte ein Vorbild sein. Paris und Amsterdam zielen auf einen Null-Emissions-Verkehr ab. Die Umsetzung wird jedoch noch etwas auf sich warten lassen.

Vonseiten der Politik, speziell von den Grünen, wird gehofft, dass genug Menschen auf die E-Mobilität umsteigen. "Heutzutage führt die Luft in Stockholm dazu, dass Babys kranke Lungen haben und ältere Menschen vorzeitig sterben", sagte Verkehrsstadtrat Lars Strömgren in einer Erklärung, die die Nachrichtenagentur AFP zitiert.

Die Maßnahmen seien ein erster Schritt. Ab Mitte 2025 solle geprüft werden, wie die Zone ausgeweitet wird.