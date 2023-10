All jene, die das gute Herbstwetter an diesem Wochenende noch für einen Städteflug nutzen wollen, sollten den aktuellen Status ihres Fluges prüfen. Denn am Samstag, 14. Oktober, findet eine Betriebsversammlung des AUA-Bordpersonals am Flughafen Wien-Schwechat statt, die alle sechs Monate anberaumt ist.

92 Flüge mussten deshalb aus dem Flugplan genommen werden. Gestrichen worden seien, laut Fluglinie, ausschließlich Flüge der Kurz- und Mittelstrecke. Langstreckenflüge könnten jedoch weiter wie geplant stattfinden.

Umbuchungen auf Lufthansa

Insgesamt seien mehr als 8000 Passagiere davon betroffen. Passagiere, die bei der Buchung Handynummer oder E-Mail-Adresse angegeben haben, werden über Fluganpassungen und Umbuchungen informiert, teilte die Fluglinie in einer Stellungnahme mit. Die Passagiere werden gebeten, sich rechtzeitig über den Status ihres Fluges zu informieren. Die AUA buche die Passagiere auf Flüge der Lufthansa-Gruppe um, teilte die Fluglinie weiters mit.