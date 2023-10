Eineinhalb Jahre wurde in der Causa ermittelt, nun hat die Staatsanwaltschaft Korneuburg ihre Ermittlungen in der Cobra-Affäre um zwei Personenschützer von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) eingestellt. Der Verdacht des Amtsmissbrauchs habe sich nicht erhärtet, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Korneuburg, Josef Mechtler, am Dienstag der APA und bestätigte damit einen Online-Bericht der Tageszeitung "Kurier". Der Kanzler war als Verdächtiger geführt worden.

Ein Antrag Nehammers auf Einstellung des Verfahrens war vom Oberlandesgericht (OLG) Wien im Frühjahr abgelehnt worden.

Blechschaden mit Folgewirkung

In der Causa geht es um zwei Cobra-Beamte, die im Frühjahr 2022 betrunken nach ihrem Einsatz bei der Kanzlergattin mit dem Dienstwagen einen Unfall mit Blechschaden verursacht haben sollen. Der SPÖ-Nationalratsabgeordnete Reinhold Einwallner brachte eine parlamentarische Anfrage dazu ein. Darin zitierte er ein anonymes Schreiben eines angeblichen Cobra-Beamten, in dem einerseits behauptet wurde, dass Personenschützer zu Tätigkeiten herangezogen würden, die nicht ihrer Aufgabe entsprechen würden. Andererseits hieß es darin, dass – um den Alkovorfall zu vertuschen – dahin gehend interveniert worden sei, die Dienstzeiten der Beamten nachträglich so zu verändern, damit die Angelegenheit offiziell in deren Freizeit fallen würde.

Bundeskanzler Nehammer hatte daraufhin in einer emotionalen Pressekonferenz diese Vorwürfe als unwahr zurückgewiesen.