Zwei neue Produktionen erzählen die Geschichte der Münchner Skandal-Band Milli Vanilli aus den späten 1980er-Jahren. Der Film "Girl You Know It's True" soll Ende Dezember auf die Leinwand kommen. "Alles was zählt"-Star Tijan Njie und Newcomer Elan Ben Ali aus Frankreich spielen Robert Pilatus und Fabrice Morvan. Matthias Schweighöfer stellt Produzent Frank Farian dar. Simon Verhoeven ("Männerherzen") führt Regie und hat das Drehbuch verfasst.

Die Dreharbeiten fanden in München, Berlin, Kapstadt und Los Angeles statt. "Der Film spielt zu einem Großteil Ende der 80er, Anfang der 90er-Jahre in Hollywood, im Herzen der Pop-Welt", sagte Quirin Berg der "Bild"-Zeitung. "Das macht natürlich großen Spaß, diese Ära für die Leinwand neu zu kreieren, aber es bedeutet auch einen enormen Aufwand." Im Vorfeld seien viele Musikrechte zu klären gewesen, erläuterte er. "Seit 20 Jahren wurde von vielen US-Firmen versucht, genau diese Rechte zu bekommen und ich bin sehr froh, dass es uns vor etwa vier Jahren als erste und einzige gelungen ist." Hier ist der Trailer mit Matthias Schweighöfer als Farian:



Der Streamingdienst Paramount+ kündigte ebenfalls am Montag den Dokumentarfilm "Milli Vanilli" an. Er soll ab 25. Oktober auf dem Portal verfügbar sein. "Milli Vanilli" wurde von Luke Korem inszeniert und auf dem Tribeca Festival 2023 in New York gezeigt.

Beide Filme schildern Aufstieg und Fall der Jugendfreunde Robert "Rob" Pilatus und Fabrice "Fab" Morvan. Ihr Discopop-Hit "Girl You Know It's True" verkaufte sich Ende der 1980er weltweit mehr als 30 Millionen Mal. Ihr erstes Album wurde in den USA 1989 sechs Mal mit Platin ausgezeichnet, das Duo gewann einen Grammy für die besten neuen Künstler.





Später wurde bekannt, dass die beiden gar nicht selbst gesungen, sondern nur die Lippen zu den Stimmen professioneller Sänger bewegt hatten. Die Musikwelt war erschüttert.