In der EU wird der Schutz von geografischen Herkunftsbezeichnungen ausgeweitet. Die EU-Mitgliedstaaten segneten am Montag bei einem Ratstreffen in Luxemburg eine entsprechende EU-Verordnung ab. Mit ihr können beispielsweise Herkunftsangaben wie "Gmundner Keramik" oder "Porzellan aus Limoge" geschützt werden, heißt es in einer Presseaussendung des Rates.

"Wiener Schneekugeln"

Bisher konnten nur regionale Lebensmittel oder Getränke geschützt werden. Das Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) soll für die Registrierung der Industrie- und Handwerkskunst zuständig sein. Neben Gmundner Keramik könnten viele weitere österreichische Produkte dort einen Antrag stellen, wie Waldviertler Strickwaren, Original Wiener Schneekugeln oder Ausseer Handdrucke.

Das Parlament hatte dem neuen EU-Gesetz bereits Anfang September zugestimmt. Die Regelung wird nun im Amtsblatt der EU veröffentlicht, um dann 20 Tage später in Kraft zu treten. Anders als bei einer EU-Richtlinie muss eine EU-Verordnung nicht erst von den Mitgliedstaaten umgesetzt werden, sondern hat sofort Gesetzescharakter.