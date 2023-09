Der Kinderfilm Bambi war 1942 der fünfte abendfüllende Zeichentrickfilm der Walt-Disney-Studios. Er basiert auf dem 1923 erschienenen Buch "Bambi - eine Lebensgeschichte aus dem Walde" des österreichischen Schriftstellers ungarischer Herkunft: Felix Salten (1869–1945).

Zum "Geburtstag" hat die Österreichische Post AG die Sonderbriefmarke "100 Jahre Bambi" herausgebracht. "Das Rehkitz Bambi kennen wir alle, seine Herkunft aus Österreich aber weniger. Mit der Sonderbriefmarke feiern wir den 100. Geburtstag dieser Geschichte mit einem Motiv, das von Walt Disney selbst stammen könnte. Es soll Kindheitserinnerungen wecken und Sammlerherzen treffen", sagt Patricia Liebermann, Philatelie-Chefin bei der Post.

In 30 Sprachen übersetzt

© Österreichische Post AG



Salten, dessen Familie nach Wien übersiedelte, als er vier Wochen alt war, schrieb "Bambi" ursprünglich als Fortsetzungsgeschichte für die "Neue Freie Presse". 1923 erschien die Geschichte, die mit Bambis Geburt im Wald beginnt, als Roman. Er legte damit den Grundstock für einen legendären Klassiker der Literatur- und Filmbranche, der bis heute viele Kinder und auch Eltern berührt. Ungewöhnlich war, dass darin ein Tier die Hauptfigur ist, das durch Menschen bedroht wird und nicht selbst eine Gefahr darstellt. Der Roman wurde in mehr als 30 Sprachen übersetzt. Mit "Bambis Kinder" schrieb Salten noch eine Fortsetzung, in der Bambi als weiser alter Rehbock seine Kinder das Überleben lehrt.



Die Sonderbriefmarke wurde von Marion Füllerer gestaltet. Sie hat einen Nennwert von 1,20 Euro und wurde 300.000-mal aufgelegt. Sie ist ab sofort in allen Postfilialen, unter onlineshop.post.at sowie beim Sammler-Service der Österreichischen Post sammler-service@post.at erhältlich.