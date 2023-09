Auf einem Bild liegt ein Delfin tot auf dem Deck eines Bootes, aus seinem Maul strömt Blut. Auf einem anderen Foto ist zu sehen, wie ein Netz in die Haut einer Robbe einschneidet, während ihr Körper aus dem Meer gezogen wird. Die Tiere starben allesamt qualvoll, nachdem sie sich in eines der Hainetze verwickelt hatten, die in und um Sydney die Strände für Menschen sicherer machen sollen.