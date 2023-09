Rein pflanzliche Lebensmittel nehmen seit Jahren einen wachsenden Stellenwert in der Ernährung der Österreicherinnen und Österreicher ein. Das spiegelt sich unter anderem im starken Umsatzplus von pflanzlichen Produkten wider, das in zwei Jahren laut Good Food Institute Europe auf 22 Prozent gestiegen ist. Besonders begehrt sind pflanzliche Fleischprodukte, die ein Verkaufswachstum von 26 Prozent verzeichnen, und pflanzliche Milch und Desserts, deren Verkäufe um 21 Prozent gestiegen sind. Gleichzeitig verändert sich der Fleischkonsum bemerkbar: Laut Statistik Austria ist dieser von 2012 bis 2022 um rund zehn Prozent gesunken. Dieser gesellschaftliche Wandel beeinflusst auch den Lebensmitteleinzelhandel.

Vor genau einem Jahr hat Billa mit Pflanzilla in Österreich den ersten Store im klassischen Lebensmitteleinzelhandel eröffnet, der ein rein pflanzliches Sortiment bietet. Das Sortiment beläuft sich auf mehr als 2500 pflanzenbasierte Produkte, weitere 800 kommen bis Ende Oktober dazu. Am häufigsten landete bisher das pflanzliche Nugat-Croissant in den Einkaufstaschen. Neu im Sortiment ist das pflanzliche Lachsfilet aus dem 3D-Drucker von Revo Foods.

137.000 Kundinnen und Kunden

"Der Genuss von rein pflanzlichen Lebensmitteln ist eine nachhaltige Entwicklung unserer Gesellschaft und schon längst kein Trend mehr. Das sehen wir sowohl an der hohen Nachfrage im Billa Pflanzilla, der seit seiner Eröffnung vor einem Jahr bereits rund 137.000 Kundinnen und Kunden zählt, sowie im pflanzlichen Sortiment der Billa- und Billa-Plus-Märkte", sagt Verena Wiederkehr, die Head of Plant-Based Business Development bei Billa ist.