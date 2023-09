Der Cockapoo TJ der britischen Tory-Abgeordneten Mims Davies ist zum Hund des Jahres im Londoner Parlamentsbetrieb gekürt worden. Das Tier trägt jetzt den Titel "Westminster Dog of the Year", wie die britische Nachrichtenagentur PA am Donnerstag meldete. TJ (10) habe bewiesen, dass Alter kein Hindernis für exzellente Leistungen sei. Gemeinsam mit seinem Frauerl, einer Staatssekretärin im Arbeitsministerium, posierte das weiße Hündchen vor dem Parlament in London.

Der Wettbewerb, den es seit 1992 gibt, wird von den Verbänden The Kennel Club und Dogs Trust organisiert. Abgeordnete sollen dabei die Rolle von Hunden in der Gesellschaft betonen können.