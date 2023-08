Eine AUA-Maschine auf dem Weg von Wien nach New York ist am Sonntagabend umgekehrt. Bereits kurz nach dem Start kurz vor 17 Uhr traten Probleme auf, wie das Portal "Austrian Wings" berichtete. Die Piloten kehrten daher aus Sicherheitsgründen um und landeten nach Warteschleifen eine Stunde nach dem Start wieder am Flughafen Wien-Schwechat. Ursache für die außerplanmäßige Rückkehr war ein Zusammenprall mit einem Vogel.

Das Flugzeug werde nun technisch überprüft, betroffene Passagiere würden umgebucht, hieß es. Auch der für Sonntag geplante Flug von New York nach Wien musste gestrichen werden.