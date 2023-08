Eine furchtbare Tragödie hat sich am Samstagnachmittag an einem Strand an der Oberen Adria in Italien ereignet. Ein sechsjähriges Urlauberkind aus Spanien ist in Chioggia bei Venedig im Meer ertrunken. Das berichtet die italienische Regionalzeitung "Il Gazzettino".

Der kleine Bub hatte zuvor am Strand gespielt. Plötzlich verloren ihn seine Eltern aus den Augen. Als sie ihr Kind nicht finden konnten, informierten sie das Strandpersonal. Eine große Suchaktion wurde gestartet. Wiederholt gab es Lautsprecherdurchsagen am Strand. Erst nach über einer Stunde wurde der Sechsjährige schließlich leblos im Wasser entdeckt. Wiederbelebungsmaßnahmen durch Rettungskräfte blieben leider erfolglos. Bürgermeister Mauro Armelao sprach im Interview mit "Il Gazzettino" dem Urlauberpaar sein tiefstes Beileid aus: "Eine große Tragödie, die leider einen herrlichen Sommer trübt."