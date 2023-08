Die Organe eines neunjährigen deutschen Buben, der am Mittwoch im Urlaub im Garten eines Bauernhofes in der norditalienischen Region Piemont von einer Hornisse gestochen wurde und nach einigen Stunden gestorben war, sind im Krankenhaus der Stadt Alessandria entnommen worden. Fünf Organe wurden gespendet, berichteten italienische Medien am Freitag.

Die Nieren des Kindes wurden in Turin einem Mann und einer Frau eingepflanzt. Die Leber wurde einem erwachsenen piemontesischen Patienten transplantiert, der an einer Leberzirrhose litt und wegen einer chronischen hepatischen Enzephalopathie, die ihn stark behindert, im Molinette-Krankenhaus in Turin behandelt wurde. Die Operation dauerte zwölf Stunden lang. Das Herz des Buben wurde entnommen und einem Kind im Krankenhaus in Bologna transplantiert. Beide Lungenflügel wurden einem Kind im Krankenhaus in Padua gespendet.