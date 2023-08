So hatte sich Europa- und Verfassungsministerin Karoline Edtstadler ihren Sommerurlaub in Südfrankreich wohl nicht vorgestellt. Unter anderem um ihre Französisch-Kenntnisse aufzupolieren, weilte sie im August in Nizza. Wie die "Krone" zu berichten weiß, wurde während ihres Urlaubs die Wohnung ausgeräumt. Als die Türe aufgebrochen wurde, schlug nicht nur der Alarm an bzw. wurde die Überwachungskamera aktiviert, angeblich konnte die Ministerin den Einbruch auf ihrem Handy mitverfolgen. Der Täter soll die Kamera nach Betreten der Wohnung außer Betrieb gesetzt haben.

Im Büro der Ministerin wurde gegenüber der Kleinen Zeitung lediglich bestätigt, dass es einen Einbruch gab. Mehr war nicht zu erfahren. Zu Spekulationen der "Kronen Zeitung", die Einbrecher dürften über Insiderwissen verfügt haben, habe es doch in den Wochen zuvor Umbauarbeiten in dem Gebäude gegeben, gab es keine Auskunft.