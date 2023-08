Der Druck hat in den vergangenen Tagen sukzessive zugenommen. Gemeinsam mit der Bankensparte der Wirtschaftskammer hat Finanzminister Magnus Brunner nun einige Maßnahmen präsentiert, die auch auf das Thema der in Not geratenen Kreditnehmerinnen und Kreditnehmer mit variabel verzinsten Wohnraum- und Immobilienkrediten abzielen sollen.