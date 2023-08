Mattel ist auf der Suche nach einem "UNO-Chefspieler", der in den Sozialen Medien das neue Spiel des Konzerns "UNO Quatro" bewirbt. Die Stelle ab September für New York ausgeschrieben. Bewerber müssen ihren Wohnsitz in den USA haben und mindestens 18 Jahre alt sein.

"Wir sind ständig auf der Suche nach neuen Möglichkeiten für Fans, sich mit Uno zu beschäftigen - und mit der landesweiten Suche nach dem allerersten Chief Uno Player bringen wir den Fans persönliches Gameplay auf eine Art und Weise, wie sie es noch nie zuvor erlebt haben", sagte Mattels globaler Leiter für Spiele, Ray Adler, bei der Bekanntgabe der Stelle.

4 Stunden pro Tag UNO spielen

Zu den Aufgaben gehört es, das neue Spiel Uno Quatro vier Stunden pro Tag an vier Tagen in der Woche zu spielen. Weiters wird erwartet, dass die ausgewählte Person bei der Erstellung von Social-Media-Posts mitwirkt, Interviews gibt und Fremde herausfordert, die neue Version des klassischen Spiels zu spielen, das auf Spielsteinen statt auf Karten basiert.

Das Unternehmen warnt außerdem, dass die Bewerber in der Lage sein müssen, "lange zu sitzen, 50 Pfund zu heben und zu tragen und Spieltische und Zelte vor Ort aufzubauen".

Stellenausschreibung auf TikTok

Ein TikTok-Video, in dem die Stelle angekündigt wurde, sorgte im Internet für Aufregung. Die Bewerbungsfrist endet am 10. August.

Der Spielzeughersteller Mattel rückte durch den neuen Kinofilm "Barbie" wieder mehr ins Licht. Das Unternehmen kämpft derzeit einem Umsatzrückgang von 12 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Werbeaktion für das neue Uno-Spiel soll die Zahlen nun wieder verbessern.