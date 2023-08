Während es für die Neos offenbar schon fix ist, macht es der Unternehmer Sepp Schellhorn weiter spannend, ob er nach seinem Polit-Rückzug bei der Nationalratswahl erneut für die Partei antreten wird. "Er wird wieder für die Neos im Nationalrat kandidieren. Im Herbst stellen wir eine Tour auf die Beine", kündigte Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger am Mittwochabend im oe24.tv an. Schellhorn wollte das am Donnerstag auf APA-Nachfrage allerdings nicht bestätigen.

Er müsse sich um sein Unternehmen kümmern, sagte der Salzburger Wirt und Hotelier. "Wenn es so weit ist, wenn ich meine Betriebe übergeben habe, dann werde ich darüber nachdenken", so Schellhorn, dessen letzter Arbeitstag laut eigenen Angaben am 30. November ist. Wenn er sich entscheiden sollte, in die Politik zurückzukehren, "dann werde ich es selber ankündigen", betonte Schellhorn. Von der Ankündigung der Neos-Chefin zeigte er sich "überrascht". Tatsächlich werde er im Herbst eine Tour zu Unternehmen in Österreich machen, "aber das mache ich für mich selbst und nicht unter dem Neos-Label, das hat nichts mit einer Kandidatur zu tun".

Rückzug vor zwei Jahren

Der frühere Neos-Abgeordnete hatte sich vor zwei Jahren aus der Politik verabschiedet. Vor allem seit der Schlappe bei der Salzburger Landtagswahl, bei der die Neos aus dem Landtag flogen, wird über eine Rückkehr des prominenten Unternehmers auf die politische Bühne spekuliert.