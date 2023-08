Einmal im Jahr wird der beschauliche schleswig-holsteinische 2000-Seelen-Ort Wacken von der globalen Heavy-Metal-Familie übernommen. Heuer musste man aufgrund der wetterbedingten Schlammschlacht redimensionieren. Headbangen auf der Couch ist aber gar nicht mal so übel – deshalb haben wir hier Feines aus dem Metalsektor mit im Gepäck. Den Klassiker stellen wir gleich voran: Mit viel Witz gibt die südkoreanische Regisseurin Sung-Hyung Cho in der Doku "Full Metal Village" (auf Amazon leihen oder kaufen) Einblicke in das System Wacken, in das der Ort in unterschiedlichster Weise involviert ist. Mit "Legend of Wacken" will RTL+ punkten, die fiktionale Serie mit viel Spitzwitz kehrt an die Wurzeln des Festivals zurück, wo es nicht mehr als ein Dorf und eine Bühne war. Die Besetzung ist mit Charly Hübner und Holger Hübner prominent. "Wacken – Der Film" (ZDF-Mediathek) begleitet Bands und Fans vor und hinter der Bühne bei einem der größten Metalfestivals der Welt.

Riz Ahmed wurde für seine Rolle in "Sound of Metal" (Amazon Prime) für einen Oscar nominiert. Der Film handelt von einem Metal-Duo, dessen Schlagzeuger das Gehör verliert. Von 100 auf 0 und für den Musiker bricht eine Welt zusammen. "Lords of Chaos" (Netflix) folgt auf der gleichnamigen Sachbuchvorlage, die die Black-Metal-Genese in Norwegen rund um die Bands Mayham und Burzum aufgreift. Ohne Mord, Totschlag und Kirchenbrände kommt "Metal Lords" (Netflix) aus. Ganz im Gegenteil, die Filmkomödie handelt von drei Jugendlichen, die einen Metalbandwettbewerb gewinnen wollen. "The Night of the Beast" (bei Amazon kaufen oder leihen): Was passiert, wenn man es schon vor dem Konzert ordentlich krachen lässt? Die Tickets sind weg. Und shit, ja, es waren welche für Iron Maiden! Das wird eine Challenge! "Metalhead" (Amazon Prime) folgt einer jungen Isländerin, die ihren verstorbenen Bruder ehrt, in dem sie ebenfalls zum Metalfan wird.

Und jetzt noch die ultimative Kombination: Französische Komödie und Black Metal, das ist wie Vampire und ein Stadionscheinwerfer! In "Happy Metal" (Freevee, die Gratis-Plattform von Amazon Prime) kommt die Kombo "Dead MaKabés" in die Sinnkrise, weil man halt doch auf die 30 zugeht, aber dann kommt das Angebot eines großen Metalfestivals. Nachdem die Urne von Motörhead-Urgestein Lemmy Kilmister in Wacken ihre letzte Ruhestätte gefunden hat, darf die Doku nicht fehlen. Zugegeben, die Qualität auf YouTube ist ein bisschen räudig, aber genau das hätte Lemmy vermutlich gut gefallen.