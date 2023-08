Aufregung am Wochenende im Nationalpark Paklenica nahe Zadar. Wie die kroatische Bergrettung auf ihrer Facebook-Seite mitteilte, hatte dort Samstagnachmittag eine junge Ausländerin mit Unterstützung von Nationalpark-Mitarbeitern ein Mädchen zur Welt gebracht. Die Bergretter brachten Mutter und Baby aus der Schlucht heraus, anschließend wurden beide ins Krankenhaus nach Zadar eingeliefert. Beide sollen wohlauf sein.

Wie die kroatische Tageszeitung "24sata" mittlerweile in Erfahrung gebracht hat, handelt es sich bei der jungen Frau um eine 22-jährige Touristin. Sie soll nach eigenen Angaben von der Schwangerschaft nichts gewusst haben. "Die jungen Eltern standen völlig unter Schock", wird berichtet. Bei dem Ausflug in den bekannten Nationalpark hatte die Frau plötzlich über Bauchschmerzen geklagt. Auf der Toilette in einer Waldhütte brachte sie schließlich das Baby zur Welt. Aus welchem Land die Familie stammt, wurde nicht bekannt.