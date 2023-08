Nach einem Unfall in einem südfranzösischen Erlebnisbad ist ein Mann an seinen schweren Verletzungen gestorben. Der Bürgermeister von Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, Alain Decanis, schrieb in der Nacht zu Montag auf Facebook: "Mit großer Trauer habe ich am späten Abend erfahren, dass der Papa nicht überlebt hat." Zum Zustand des dreieinhalb Jahre alten Kindes, das bei dem Vorfall am Sonntag ebenfalls schwer verletzt worden war, machte Decanis keine Angaben.

Augenzeugen berichten von Aufprall

Der 35-jährige Mann und das Kind hätten sich in dem Erlebnisbad in Saint-Maximin-la-Sainte-Baume östlich von Marseille auf einer "großen, aufblasbaren Struktur" befunden, die vom Wind fortgeweht worden sei, hieß es von der örtlichen Feuerwehr. Eine Augenzeugin berichtete im Sender RMC von einer Rutsche, die fortgetragen worden sei. "Sie ist weggeflogen und dann aufgeprallt." Der Mann und das Kind hatten bei dem Unfall einen Herzstillstand erlitten. Rettungskräfte reanimierten die beiden und brachten sie ins Krankenhaus.

Dem Sender France Info zufolge war die Struktur 20 Meter lang und breit. Sie habe sich bei dem Unfall um etwa 50 Meter bewegt. Das Bad wirbt mit zahlreichen aufblasbaren Spielelementen, wie etwa Rutschen.