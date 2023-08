Eine Sturmböe hat am Samstagnachmittag in Mauthausen (Bezirk Perg) eine Hüpfburg umgerissen und dabei einen neun Monate alten Säugling verletzt. Ein 66-Jähriger aus dem niederösterreichischen Bezirk Amstetten wollte das Spielgerät noch am Umkippen hindern. Er wurde von einem Gebläse am Bein getroffen. Die umgewehte Hüpfburg erfasste den Kinderwagen mit dem Baby und warf diesen um. Der Säugling und der Mann kamen beide in Linzer Spitäler, berichtete die Polizei am Sonntag.

Wegen des aufziehenden Unwetters begann man bei der Veranstaltung bereits abzubauen. Der Niederösterreicher sah die Familie an der Hüpfburg vorbeigehen und versuchte vergeblich, die Attraktion festzuhalten. Eine von Osten kommende Böe erfasste den Aufbau.