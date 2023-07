Die ganz genaue Zahl seiner Kundinnen kennt Stefan Scherer nicht auf Anhieb: „Es sind Hunderttausende!“ Kühe nämlich. Smaxtec wächst mit seiner Technologie für Kuhgesundheit derzeit rasant. 95 Prozent gehen in den Export. 2021 eröffnete das Grazer Unternehmen in Madison, US-Bundesstaat Wisconsin, einen Standort („Hier wachsen wir pro Monat um 20 Prozent“, so der Vorstandschef) und vor Kurzem auch einen in Neuseeland.