Die Tiroler Wirtschaftskammer hat dem Immobilieninvestor René Benko das Innsbrucker Ärztezentrum Medicent abgekauft. Die dort angesiedelten Mieter sollen bleiben können, dafür plant die Wirtschaftskammer offenbar, die danebenliegende Freifläche zur Erweiterung des Wifi-Campus zu nützen, berichtete die "Tiroler Tageszeitung" am Mittwoch. Kaufsumme wurde demnach keine genannt.

Das Medicent war ein frühes Projekt von Benko. 20 Mio. Euro wurden dafür im Jahr 2004 investiert. Derzeit sind in dem Gebäude mehr als 35 Ärzte und Therapeuten angesiedelt, zudem ein Fitnessstudio. Diese Mieter sollen bleiben, berichtete die TT. Der Wirtschaftskammer gehe es vielmehr um die 3000 Quadratmeter an unbebauter Fläche, die an das Medicent angrenzt. Diese wurde mitsamt dem Ärztezentrum von der Wirtschaftskammer-Tochter WKT Immobilien GmbH & Co KG Ende Juni übernommen.

"Langjähriger Wunsch der Wirtschaftskammer"

Hier soll der Campus des Wirtschaftsförderungsinstituts Wifi erweitert werden. Eine Prüfung habe ergeben, dass dies die "einzige realisierbare Erweiterungsmöglichkeit" sei, wurde WK-Vizepräsident Manfred Pletzer zitiert. Das Medicent selbst sei dazu erworben worden, weil dessen Tiefgarage ohnehin auch unter die derzeit unbebaute Fläche reiche. Außerdem könne das Medicent-Gebäude so möglicherweise in weiterer Folge integriert werden. Signa sprach davon, einem "langjährigen Wunsch der Wirtschaftskammer" nachgekommen zu sein.

Signa hatte zuletzt unter anderem mit dem Verkauf von Kika/Leiner samt Gebäuden Schlagzeilen gemacht. Die neuen Eigentümer der Möbelkette meldeten kurz nach Übernahme Insolvenz an. Gemessen an den betroffenen Dienstnehmern (rund 3300), handelte es sich laut dem Alpenländischen Kreditorenverband (AKV) um die größte Insolvenz der letzten zehn Jahre in Österreich.