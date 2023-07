In Tulln ist in der Donau ein toter Wolf entdeckt worden. Das verendete Tier weise offensichtlich eine Schusswunde auf, wie zunächst ORF Niederösterreich meldete. Polizeisprecher Johann Baumschlager bestätigte dies am Mittwoch der APA auf Nachfrage. Man geht davon aus, dass das Tier getötet und in dem Fluss entsorgt worden ist. Es wird gegen unbekannt wegen vorsätzlicher Schädigung des Tier- oder Pflanzenbestandes ermittelt.

Eine veterinärmedizinische Untersuchung ergab nun, dass das Tier durch einen gezielten Schuss getötet worden ist. Das Projektil dürfte aus einem Jagdgewehr stammen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Bei dem Tier habe es sich um einen etwa zweijährigen Rüden gehandelt.

In Donau entdeckt

Die Polizei war am Dienstag gegen 21.50 Uhr verständigt worden, dass ein totes Tier in der Donau treibe. Mehrere Streifenwagen rückten zur Bergung des Kadavers aus.

Von der Staatsanwaltschaft St. Pölten wurde laut Polizeisprecher Baumschlager ein Amtstierarzt als Sachverständiger bestellt. Mittwochmittag wird der Wolf an der Veterinärmedizinischen Universität Wien seziert. Das Landeskriminalamt Niederösterreich hat die Ermittlungen übernommen.

Polizei bittet um Hinweise

Per Aufruf bittet die Polizei nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat in den Abendstunden des 11. Juli im Nahbereich des Auffindungsbereiches (nördliches Donauufer in Tulln) verdächtige Wahrnehmungen hinsichtlich der Entsorgung des Wolfes gemacht? Wer hat um den 11. Juli 2023 (+/- ein bis zwei Tage) einen Schuss im Nahbereich des Auffindungsortes oder in der Umgebung wahrgenommen? Wer kann Hinweise auf den Schützen geben? Informationen sind unter der Telefonnummer: 059 133 30 3333 erbeten.

Ermittelt wird gegen Unbekannt wegen vorsätzlicher Schädigung des Tier- oder Pflanzenbestandes. Die Beamten des Landeskriminalamtes Niederösterreich (Umweltkriminalität) setzen bei ihrer Arbeit auch auf Unterstützung aus der Bevölkerung.