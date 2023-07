Der 14-jährige inzwischen enthaftete Jugendliche dürfte laut neuen Handyauswertungen der Polizei offenbar nicht einen, sondern acht Anleitungen über den Bau von Bomben auf seinem Handy gehabt haben. Das berichtet der Kurier online (Bezahlinhalt).

Darüber hinaus sollen sich Lieder eines deutschen Musikers und IS-Kämpfers, auf dem Telefon befunden haben. Die Staatsanwalschaft St. Pölten wollte dazu keine Stellungnahme abgeben.

"Beginnende Radikalisierung"

Verteidiger Andreas Schweitzer bestätigte am Nachmittag den Bericht. Sein Mandant hätte "sich nicht mehr genau erinnern können, wie viel er runtergeladen hat", so Schweitzer im Gespräch mit der APA. Der Jugendliche habe den Ermittlern freiwillig die Zugangsdaten zu seinem Mobiltelefon gegeben. Aus dem jüngsten Daten-Auswertungsbericht hätten sich außerdem weitere Belege gefunden, "die auf eine beginnende Radikalisierung des 14-Jährigen hindeuten", sagte Schweitzer.

Demnach hatte sich der 14-Jährige mehr IS-Material als bisher bekannt beschafft. "Das geht in eine Richtung, die mir nicht gefällt.

Allerdings gibt es bis dato weiter keinen einzigen Hinweis auf einen Anschlag auf die Pride", meinte der Verteidiger. Sein Mandant würde wöchentlich Termine bei drei verschiedenen Institutionen - der Bewährungshilfe, einer Betreuungseinrichtung und einer Meldestelle - absolvieren. "Es gibt eine engmaschige Überwachung. Der 14-Jährige hält sich an alle Weisungen", so der Anwalt.

Sturmgewehr

Wie berichtet, fand man auf dem Mobiltelefon des Jüngsten unter anderem auch ein Manual für ein AK-47 Sturmgewehr, ein umfassendes Dokument über die Ausreise ins Gebiet des Islamischen Staats sowie ein weiteres Dokument mit Tipps, wie man den Jihad unterstützen könne.

Enthaftet

Neben dem 14-jährigen Wiener wurden am Tag der Pride-Parade auch ein 17- und 20-jähriges St. Pöltner Brüderpaar in U-Haft genommen. Der ältere wurde bereits am selben Tag wieder enthaftet, der 17- und der 14-Jährige wurden später wieder auf freien Fuß gesetzt. Gegen alle drei wird wegen terroristischer Vereinigung und krimineller Organisation ermittelt. Es gilt die Unschuldsvermutung.