Unbemerkt ist ein Mann am frühen Freitagnachmittag auf die Geleise der Wiener U-Bahn gestürzt. Eine einfahrende Garnitur der Linie U3 erfasste ihn in der Station Schlachthausgasse in Landstraße trotz Notbremsung und tötete den Mann, berichtete die Polizei am Samstag.

Die Bilder zeigten gegen 13.35 Uhr, wie dieser mit schwankendem Schritt Richtung Ausgang ging. Dabei dürfte er ungewollt einen Schritt über die Bahnsteigkante gemacht haben und stürzte auf die Geleise.

Unglücklicherweise wurde dies von niemandem bemerkt und der Mann wurde von der U-Bahn erfasst. Die Identität des Unfallopfers stand zunächst nicht fest, da dieses keinen Ausweis dabei hatte.