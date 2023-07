Bei einem Brand in einem Seniorenheim in Mailand sind sechs Menschen - fünf Frauen und ein Mann - ums Leben gekommen, Dutzende weitere ältere Menschen wurden verletzt. 81 Personen wurden in Mailänder Krankenhäuser eingeliefert, zwei Menschen schweben in Lebensgefahr, berichteten die Rettungseinheiten.

Brand brach um 1.20 Uhr aus

Zwei Frauen im Alter von 69 und 87 Jahren, die ein Zimmer teilten, starben in den Flammen, die am Freitag um 1.20 Uhr ausgebrochen waren. Die anderen vier Menschen, drei Frauen im Alter von 85, 84 und 75 Jahren und ein 73-jähriger Mann, starben wegen des Rauchs, der in den ersten Stock des Heims eindrang und dann den Rest des Gebäudes durchströmte. 14 Menschen wiesen schwere Rauchvergiftungen auf, 65 waren in weniger besorgniserregendem Zustand, hieß es. Die Patienten wurden in 15 Krankenhäuser eingeliefert.

Das dreistöckige Seniorenheim "Casa per Coniugi" ist eine privat betriebene Einrichtung für ältere Menschen, die sich nicht mehr selbst versorgen können. Es wurde 1955 gegründet und befindet sich im südlichen Teil Mailands. In der Nacht auf Freitag befanden sich nach aktuellen Angaben 173 Menschen in der Einrichtung, die zum Großteil nicht selbstständige Senioren betreut, vor allem Alzheimer-Kranke. Der Mailänder Bürgermeister Giuseppe Sala besuchte den Unglücksort und sprach mit den Rettungseinheiten. "Es hätte schlimmer kommen können, aber sechs Opfer sind eine hohe Opferzahl", sagte Sala.

Die Flammen brachen in einem Zimmer im ersten Stockwerk aus, in dem die zwei Frauen ums Leben kamen. Daraufhin entwickelte sich schwerer Rauch, der den Tod der weiteren vier verursachte. Ein Mitarbeiter des Altersheims schlug Alarm, so wurden die Flammen unter Kontrolle gebracht. Das Feuer entwickelte sich angeblich in einem Bett. Die Mailänder Staatsanwaltschaft ermittelt wegen fahrlässiger Tötung.

Angehörige eilten zum Seniorenheim

Angehörige der im Seniorenheim lebenden Personen kamen zu der Einrichtung und suchten nach Informationen über die Opfer. Viele von ihnen wurden in andere Mailänder Seniorenheime gebracht. Weil die meisten Patienten nicht selbstständig leben können, war die Rettungsaktion besonders kompliziert. Die Senioren mussten zum Teil von Feuerwehrleuten aus dem Heim getragen werden. "Der Gang im ersten Stockwerk war voll mit Rauch, Flammen kamen aus dem Zimmer, in dem der Brand ausgebrochen ist", berichtete Nicola Micele, Chef der Mailänder Feuerwehr.

Die italienische Premierministerin Giorgia Meloni kondolierte im Namen des Kabinetts den Familien der Opfer. Sie wünschte den Verletzten eine baldige Genesung. Attilio Fontana, Präsident der Region Lombardei, zu der Mailand gehört, sprach von einer "riesigen Tragödie" und dankte den Rettern.